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Зеленський пропонує США схему поставок зброї на 30 млрд: до чого тут угода про надра

Україна, Субота 03 травня 2025 13:45
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Зеленський пропонує США схему поставок зброї на 30 млрд: до чого тут угода про надра Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Допомога США на 2025 і 2026 роки складе по 15 млрд доларів. Завдяки угоді про надра, якщо це узгодити, кошти на наступний рік можуть надійти вже цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

"Є 15 млрд (доларів, - ред) 2025 року згідно з рішеннями, які були (ухвалені) Конгресом рік тому. 15 млрд - пакет на 2025 рік, і зброя на цю суму. Також є 15 млрд, які вони розбивали на 26-й. Питання - ці гроші до тебе доходять або не доходять. І це великі гроші, 30 млрд", - сказав він.

За словами президента, питання в тому, чи можна завдяки фонду, тепер вже створеному, 15 млрд доларів, заплановані на 2026 рік наблизити на 2025-й.

"Наприклад, на другу половину і отримати зброю на 30 млрд у 2025 і 2026 років, але отримати зараз", - розповів Зеленський.

За його словами, ці 30 млрд доларів будуть вкладом американської сторони в Інвестиційний фонд відбудови.

"А Україна буде потім свою половину (до цього Фонду, - ред.) віддавати потроху, і це є домовленість", - зауважив президент.

Угода США и України про надра

1 травня Україна і США підписали угоду про економічне співробітництво, яка отримала назву "угода про надра". Документ підписали Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр і міністр економіки України, і Скотт Бессент, міністр фінансів США.

В рамках угоди створено Інвестиційний фонд відбудови у форматі "50 на 50". Зокрема, українсько-американський інвестиційний фонд відбудови України може запрацювати через місяць-півтора після ратифікації угоди з США про надра у Верховній Раді.

А Україна почне вносити свої платежі в Інвестиційний фонд з угоди з США про надра не раніше 2030 року.

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