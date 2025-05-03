Зеленский предлагает США схему поставок оружия на 30 млрд: при чем здесь соглашение о недрах
Помощь США на 2025 и 2026 годы составит по 15 млрд долларов. Благодаря соглашению о недрах, если это согласовать, средства на следующий год могут поступить уже в этом году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
"Есть 15 млрд (долларов, - ред) 2025 года согласно решениям, которые были (приняты) Конгрессом год назад. 15 млрд - пакет на 2025 год, и оружие на эту сумму. Также есть 15 млрд, которые они разбивали на 26-й. Вопрос - эти деньги до тебя доходят или не доходят. И это большие деньги, 30 млрд", - сказал он.
По словам президента, вопрос в том, можно ли благодаря фонду, теперь уже созданному, 15 млрд долларов, запланированные на 2026 год приблизить на 2025-й.
"Например, на вторую половину и получить оружие на 30 млрд в 2025 и 2026 годах, но получить сейчас", - рассказал Зеленский.
По его словам, эти 30 млрд долларов будут вкладом американской стороны в Инвестиционный фонд восстановления.
"А Украина будет потом свою половину (в этот Фонд, - ред.) отдавать понемногу, и это договоренность", - отметил президент.
Соглашение США и Украины о недрах
1 мая Украина и США подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, которое получило название "соглашение о недрах". Документ подписали Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины, и Скотт Бессент, министр финансов США.
В рамках соглашения создан Инвестиционный фонд восстановления в формате "50 на 50". В частности, украинско-американский инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации соглашения с США о недрах в Верховной Раде.
А Украина начнет вносить свои платежи в Инвестиционный фонд по соглашению с США о недрах не ранее 2030 года.
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