Зеленский предлагает США схему поставок оружия на 30 млрд: при чем здесь соглашение о недрах

Помощь США на 2025 и 2026 годы составит по 15 млрд долларов. Благодаря соглашению о недрах, если это согласовать, средства на следующий год могут поступить уже в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

"Есть 15 млрд (долларов, - ред) 2025 года согласно решениям, которые были (приняты) Конгрессом год назад. 15 млрд - пакет на 2025 год, и оружие на эту сумму. Также есть 15 млрд, которые они разбивали на 26-й. Вопрос - эти деньги до тебя доходят или не доходят. И это большие деньги, 30 млрд", - сказал он.

По словам президента, вопрос в том, можно ли благодаря фонду, теперь уже созданному, 15 млрд долларов, запланированные на 2026 год приблизить на 2025-й.

"Например, на вторую половину и получить оружие на 30 млрд в 2025 и 2026 годах, но получить сейчас", - рассказал Зеленский.

По его словам, эти 30 млрд долларов будут вкладом американской стороны в Инвестиционный фонд восстановления.

"А Украина будет потом свою половину (в этот Фонд, - ред.) отдавать понемногу, и это договоренность", - отметил президент.