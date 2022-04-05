Зеленский - пропагандистам России: финал вашей жизни в лучшем случае будет за решеткой

Оккупанты будут пытаться спрятать следы своих преступлений, в том числе с помощью пропаганды. Они не смогли это сделать в Буче, когда отступали, но, вероятно, на другой территории это возможно.

Он отметил, что каждый "нормальный человек понимает, кто принес войну и массовые смерти. Есть много доказательств того, что именно РФ уничтожает украинские города, похищают, пытают мирных людей".

"Поэтому российским пропагандистам, их руководителям удастся лишь одно - наработать на приговор трибунала, который будет подобный приговору Юлиусу Штрайхе, одному из идеологов нацизма. Он был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду. Всем Скабеевым, вечерним "мудозвонам", фронтовым лжецам нужно запомнить - финал вашей жизни будет за решеткой, в лучшем случае", - сказал Зеленский.