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Зеленський - пропагандистам Росії: фінал вашого життя в кращому випадку буде за гратами

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти намагатимуться заховати сліди своїх злочинів, у тому числі за допомогою пропаганди. Вони не змогли це зробити в Бучі, коли відступали, але, ймовірно, на іншій території це можливо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що кожна " нормальна людина розуміє, хто приніс війну і масові смерті. Є багато доказів того, що саме РФ знищує українські міста, викрадають, катують мирних людей".

"Тому російським пропагандистам, їхнім керівникам вдасться лише одне-напрацювати на вирок трибуналу, який буде подібний до вироку Юліусу Штрайху, одному з ідеологів нацизму. Він був страчений за антисемітську пропаганду і заклики до геноциду. Всім Скабєєвим, вечірнім "мудозвонам", фронтовим брехунам потрібно запам'ятати - фінал Вашого життя буде за гратами, в кращому випадку", - сказав Зеленський.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський