Зеленский прокомментировал заявление Макрона о "братских народах": обговорю с ним этот вопрос

По его словам, лично от Эммануэля Макрона это заявление о "братских народах" он не слышал.

Однако, Зеленский сделает все возможное, чтобы обсудить с ним этот вопрос.

"По вопросу Франции. Честно я не слышал от господина президента Французской республики это заявление. Мы не теряем ни одной детали, такие вещи для нас очень болезненны. Если она правдива, то я сделаю все возможное, чтобы сегодня обсудить с ним этот вопрос. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время", - сказал Зеленский.