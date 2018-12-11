Президентский рейтинг Зеленского превысил 14%, - опрос

Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные последнего всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам, Зеленского готовы поддержать 14,6% среди тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место. На первом – Юлия Тимошенко (21,2%). Петр Порошенко занимает третью позицию с 11,6% поддержки. На четвертом месте – Юрий Бойко (11%). У Олега Ляшко пятое место (8,7%), у Анатолия Гриценко – лишь шестое (8,2%). Во втором туре Владимир Зеленский побеждает своих ближайших оппонентов – и Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко. Причем у действующего президента он выигрывает более 15% – 27,8% против 12,2%.

В партийном рейтинге лидирует "Батькивщина" с 23,4% поддержки, на втором месте – "Слуга народа" Зеленского (13%), на третьем – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,3%). Также в ВР проходят "Блок Петра Порошенко" (11,2%), "Гражданская позиция" (9,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (8%).

Что касается социально-экономической ситуации в стране, то 82% опрошенных считают ее плохой. Почти 79% респондентов возлагают ответственность за проблемы в экономике и социальной сфере на некомпетентных и коррумпированных деятелей, которые находятся у власти. 48,3% опрошенных уверены, что нынешние политики и чиновники защищают прежде всего интересы представителей крупного бизнеса.

В то же время президенту и правительству доверяют лишь 12% и 9,5% украинцев соответственно, не доверяют – почти 82% и 85%. Лидером недоверия граждан является Верховная рада (90,3%).

Чтобы исправить ситуацию в стране, следует одновременно менять и руководство государства, и правила, по которым живет общество, считают более половины респондентов (52,6%).

Опрос был проведен 23 ноября – 3 декабря методом личного интервью. В нем приняли участие 2000 респондентов из 110 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей).

Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. 88% интервью были проведены после 26 ноября, то есть после акта российской агрессии против украинского флота. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2,0% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, согласно исследованию, которое провел Киевский международный институт социологии совместно с социологической группой "Рейтинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко 28 сентября – 16 октября, тройка лидеров избирательной гонки выглядела так: Юлия Тимошенко (15,3% среди тех, кто будет голосовать), Владимир Зеленский (8,7%), Петр Порошенко (8%). По сравнению с этими результатами, по состоянию на 10 декабря Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко.