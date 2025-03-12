Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області

Українські війська виконують поставлені завдання у Курській області. А військове командування їх координує, акцентуючись на збереженні життів особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.
"Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Рускіє намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська", - сказав він.
Водночас, з його словами, військове командування робить те, що повинно робити - зберігає максимум життів наших воїнів.
Українські військові з літа ведуть наступ у Курській області (Росія). Це давало змогу убезпечити від відкриття нового фронту Сумську, Харківську області.
Але віднедавна росіяни почали контрнаступ у цій області. Буквально вранці повідомлялося, що російські війська продовжують наступ на Суджу в Курській області, захоплюючи нові території. Геолокаційні кадри підтверджують просування росіян на південь від Суджі.
Детальніше про ситуацію в Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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