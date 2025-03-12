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Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські війська виконують поставлені завдання у Курській області. А військове командування їх координує, акцентуючись на збереженні життів особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.

"Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Рускіє намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська", - сказав він.

Водночас, з його словами, військове командування робить те, що повинно робити - зберігає максимум життів наших воїнів.

Ситуація в Курській області

Українські військові з літа ведуть наступ у Курській області (Росія). Це давало змогу убезпечити від відкриття нового фронту Сумську, Харківську області.

Але віднедавна росіяни почали контрнаступ у цій області. Буквально вранці повідомлялося, що російські війська продовжують наступ на Суджу в Курській області, захоплюючи нові території. Геолокаційні кадри підтверджують просування росіян на південь від Суджі.

Детальніше про ситуацію в Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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