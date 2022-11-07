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Зеленський прокоментував націоналізацію "Укрнафти" та інших підприємств

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Понеділок 07 листопада 2022 18:21
Зеленський прокоментував націоналізацію "Укрнафти" та інших підприємств Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official0)
Автор: Сергій Пишкін

Націоналізація "Укрнафти", "Мотор Січі" та інших підприємств була необхідна Україні в умовах війни. Це допоможе забезпечувати нагальні потреби Міноборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

"Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою. На засіданні Ставки верховного головнокомандувача ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", - написав президент.

За словами Зеленського, націоналізація, яка здійснювалась відповідно до чинних законів, допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони.

"У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", - додав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НКЦПФР прийняла рішення щодо націоналізації ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, приватизація була необхідна для задоволення потреб Міноборони, а саме ЗСУ та енергетичному сектору.

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