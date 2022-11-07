Зеленський прокоментував націоналізацію "Укрнафти" та інших підприємств

Націоналізація "Укрнафти", "Мотор Січі" та інших підприємств була необхідна Україні в умовах війни. Це допоможе забезпечувати нагальні потреби Міноборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

"Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою. На засіданні Ставки верховного головнокомандувача ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", - написав президент.

За словами Зеленського, націоналізація, яка здійснювалась відповідно до чинних законів, допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони.

"У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", - додав президент.