Зеленский: если проиграем Мариуполь и другие города, не будет больше никакого крепкого ЕС

"Если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Европейского союза. Ибо придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь. Понятно, что мы вам этого не желаем. Мы вам не угрожаем, это не угроза - это реальность, констатация фактов, которые хорошо видны из Мариуполя", - заявил Зеленский.