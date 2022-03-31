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Зеленский: если проиграем Мариуполь и другие города, не будет больше никакого крепкого ЕС

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Киев, Четверг 31 марта 2022 15:49
Зеленский: если проиграем Мариуполь и другие города, не будет больше никакого крепкого ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский в четверг, 31 марта, обратился к парламенту Бельгии. Он заявил, что Европейский союз лишится демократических принципов и влияния, если Украина проиграет в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение украинского гаранта.

"Если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Европейского союза. Ибо придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь. Понятно, что мы вам этого не желаем. Мы вам не угрожаем, это не угроза - это реальность, констатация фактов, которые хорошо видны из Мариуполя", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня президент Украины также выступил перед парламентом Нидерландов.

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