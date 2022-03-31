ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський: якщо програємо Маріуполь та інші міста, не буде більше ніякого міцного ЄС

Новость на русском →
Київ, Четвер 31 березня 2022 15:49
Зеленський: якщо програємо Маріуполь та інші міста, не буде більше ніякого міцного ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський у четвер, 31 березня, звернувся до парламенту Бельгії. Він заявив, що Європейський союз позбудеться демократичних принципів та впливу, якщо Україна програє у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення українського гаранта.

"Якщо програємо Маріуполь та інші українські міста, не буде більше ніякого міцного Європейського союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте та пишаєтесь. Зрозуміло, що ми вам цього не бажаємо. Ми вам не погрожуємо, це не погроза - це реальність, констатація фактів, які добре видно з Маріуполя", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент України також виступив перед парламентом Нідерландів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Маріуполь Бельгия Війна Росії проти України
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну