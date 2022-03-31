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РФ разрушает агросектор Украины, чтобы вызвать продовольственный кризис в мире, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Четверг 31 марта 2022 13:30
РФ разрушает агросектор Украины, чтобы вызвать продовольственный кризис в мире, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и ее войска разрушают украинский аграрный сектор. В частности, чтобы спровоцировать продовольственный кризис не только в Украине, но и в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского перед парламентом Нидерландов.

"Представьте, российские войска целенаправленно разрушают наш аграрный сектор. Они проходят поля, подрывают аграрную технику. Они делают все, чтобы уничтожить наш аграрный потенциал и спровоцировать продовольственный кризис не только в Украине, но и в мире. И все это они делают в стране, которая могла стать одним из самых мощных аграрных центров Европы и мира", - заявил президент.

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