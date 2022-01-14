Зеленский продлил безвиз для граждан Британии еще на год

Президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Безвиз будет действовать до 30 января 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года", - говорится в указе.
Отметим, что безвизовый режим для британцев был введен с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной, Великобританией и Северной Ирландией.
Напомним, Зеленский ввел безвиз для граждан Британии в январе 2020 года.
Ранее Британия и Украина договорились продолжить переговоры для упрощения режима поездок между странами.
Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что предоставление безвизового режима Украине не зависит от политических решений.