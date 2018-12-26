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"Рассорился со всеми": Зеленский рассказал об отношениях с россиянами после 2014

Новости » Политика    26.12.2018 - 10:58
"Рассорился со всеми": Зеленский рассказал об отношениях с россиянами после 2014
Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

"Прекратилось все. По "взаимной симпатии", сказал Зеленский

С началом российской агрессии против Украины Владимир Зеленский прекратил выступления в РФ и свернул успешный кинобизнес там. Об этом Зеленский рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает РБК-Украина.

"Прекратилось все. По "взаимной симпатии". Это невозможно. Я не могу туда поехать выступать. Мне плохо. Не потому, что кто-то что-то скажет. Это мое внутреннее ощущение", – рассказал Зеленский.

В частности, по словам Зеленского, его команда отказалась от совместного с россиянами производства кино.

"На вложенный доллар мы были самой успешной компанией по производству коммерческого полнометражного кино на территории СНГ. Мы закрыли бизнес, который приносил плоды", – сообщил Зеленский.

Он также считает, что Украина проигрывает информационную войну Кремлю, ведь, в частности, среди российских актеров есть те, кто занимает проукраинскую позицию. Так, Зеленский рассказал, как в Москве ему удалось переубедить некоторых своих знакомых, считавших, что Крым якобы принадлежит РФ.

"Я взял микрофон от караоке и начал говорить о том, что Крым наш, что ваши люди захватывают. И все в зале были на моей стороне. Это наш проигрыш – информационная война. Нормальные, вменяемые русские артисты, которые за нас, они бы все это транслировали. Мы многих сами отвернули. А некоторые попали под информационную атаку", – сказал актер.

Он также отметил, что сейчас получает приглашения выступить в России или для россиян за рубежом, но отказывается, несмотря на высокие гонорары.

"Я не могу переступить через себя", – сказал Зеленский.

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