Зеленский о призывах присоединить Херсон к России: "Заявления космической глупости"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявления некоторых коллаборантов о присоединении Херсонской области к России не имеют ничего общего с реальностью. Глава государства уверяет, что область будет освобождена от российских захватчиков.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, передает РБК-Украина .

"Те маргиналы, которых российское государство нашло себе в качестве коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической глупости, как охарактеризовали их уровень еще в "Собачьем сердце". Но, чтобы не делали оккупанты, у них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей", - сказал Зеленский.

Напомним, оккупационные власти Херсонской области планируют обратиться к главе Кремля Владимиру Путину. Будет просить присоединить регион к составу России.

Стало известно, что в России возник конфликт между ФСБ и управлением разведки. Там делят награбленное в Херсонской области имущество, которое ежедневно вывозят из Украины.

Ранее мы сообщали, Россия считает присоединение Херсонской области вполне реальным. В Кремле заявили, что процедура должна пройти по сценарию Крыма.