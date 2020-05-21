Зеленский призывает Кабмин разработать закон о единоразовом декларировании

Президент Владимир Зеленский призывает Кабинет министров разработать законопроект о единоразовом декларировании. Он призывает разработать проект закона в трехмесячный срок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства обратился в Кабинет министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект о единоразовом декларировании. Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и комитетом Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", - указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечения четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии.

"Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной рады Украины до конца 2020 года", - сказано в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

Как писало РБК-Украина, парламент 16 января одобрил во втором чтении законопроект №1210, за него проголосовали 283 парламентария.