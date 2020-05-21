Зеленський закликає Кабмін розробити закон про одноразове декларування

Президент Володимир Зеленський закликає Кабінет міністрів розробити законопроект про одноразове декларування. Він закликає розробити проект закону в тримісячний термін.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Глава держави звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією розробити та внести до парламенту законопроект щодо одноразового декларування. Ці законодавчі зміни повинні бути підготовлені у тримісячний строк у співпраці з експертами, бізнесом і комітетом Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики", - вказано у повідомленні.

Крім того, зазначається, що уряд має підготувати із залученням представників бізнесу, експертів і народних депутатів пропозиції щодо системного вдосконалення та спрощення процедур адміністрування податків і зборів, забезпечення чіткості правил оподаткування, уніфікації та зрозумілості термінології.

"Відповідний законопроект повинен бути внесений на розгляд Верховної ради України до кінця 2020 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

Як писало РБК-Україна, парламент 16 січня схвалив у другому читанні законопроект №1210, за нього проголосували 283 парламентарії.