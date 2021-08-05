Зеленский призвал жителей ОРДЛО и Крыма противостоять оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма противостоять оккупации. При этом глава государства убежден, что детям в школах необходимо рассказывать объективную информацию о происходящем.

"Я всегда говорил: территории очень важны, но прежде всего - люди. И сегодня людям там сложно устоять против информационных атак, сложной жизни, устоять и остаться в душе и в сердце украинцем. Сложно, потому что люди должны выживать", - заявил он.

По словам президента, детям в ОРДЛО необходимо доносить объективную информацию о происходящем в стране.

"Я понимаю, что надо кормить ребенка. И вот школа. На ней флаг "ДНР". Ну, а где, где работать тому же учителю? И вот учитель идет в эту школу. И ему нужно как-то разговаривать с детьми и как-то постараться донести до них объективную информацию - вот это задача. Вот это - информационная победа. Это намного важнее любой пули", - подчеркнул он.