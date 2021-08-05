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Зеленський закликав жителів ОРДЛО і Криму протистояти окупації

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму протистояти окупації. При цьому глава держави переконаний, що дітям у школах необхідно розповідати об'єктивну інформацію про те, що відбувається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Телеканалу "Дім".

"Я завжди говорив: території дуже важливі, але перш за все - люди. І сьогодні людям там складно встояти проти інформаційних атак, складного життя, встояти і залишитися в душі і в серці українцем. Складно, тому що люди повинні виживати", - заявив він.

За словами президента, дітям в ОРДЛО необхідно доносити об'єктивну інформацію про те, що відбувається в країні.

"Я розумію, що треба годувати дитину. І ось школа. На ній прапор "ДНР". Ну, а де, де працювати тому ж вчителю? І ось учитель йде в цю школу. І йому потрібно якось розмовляти з дітьми і якось постаратися донести до них об'єктивну інформацію-ось це завдання. Ось це-інформаційна перемога. Це набагато важливіше будь-якої кулі", - підкреслив він.

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