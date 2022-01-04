Кулеба обсудил с главой МИД Британии российскую агрессию против Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Во время которой они обсудили российскую агрессию против Украины и скоординировали свои позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС", - говорится в сообщении.
Указано, что глава МИД Британии заверила в непоколебимой поддержке нашего государства в противодействии российской вооруженной агрессии и подчеркнула преданность принципу "никаких решений об Украине без Украины".
Она также проинформировала о подходах Лондона к переговорам Россия-НАТО и консультациям с ЕС по новым жестким санкциям для сдерживания России от дальнейшей агрессии.
"Вместе мы уверенно движемся к реализации предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический и безопасный уровне. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе", - отметил Кулеба.
Вместе с тем министры обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.
Добавим, НАТО соберется 7 января на внеочередное заседание чтобы, в частности, обсудить наращивание военной мощи России у украинских границ.
Кроме этого, в альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года.