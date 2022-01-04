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Кулеба обсудил с главой МИД Британии российскую агрессию против Украины

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Киев, Вторник 04 января 2022 17:26
Кулеба обсудил с главой МИД Британии российскую агрессию против Украины Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Во время которой они обсудили российскую агрессию против Украины и скоординировали свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС", - говорится в сообщении.

Указано, что глава МИД Британии заверила в непоколебимой поддержке нашего государства в противодействии российской вооруженной агрессии и подчеркнула преданность принципу "никаких решений об Украине без Украины".

Она также проинформировала о подходах Лондона к переговорам Россия-НАТО и консультациям с ЕС по новым жестким санкциям для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

"Вместе мы уверенно движемся к реализации предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический и безопасный уровне. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе", - отметил Кулеба.

Вместе с тем министры обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.

Добавим, НАТО соберется 7 января на внеочередное заседание чтобы, в частности, обсудить наращивание военной мощи России у украинских границ.

Кроме этого, в альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года.

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МИД Украины Российская Федерация Украина Великобритания Дмитрий Кулеба
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