Зеленский призвал ужесточить карантин по всей стране

Президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров ужесточить карантин по всей Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в своем видеообращении.

В частности, глава государства анонсировал внеочередное заседание правительства.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства... Я призываю Кабмин сделать следующее: первое - с 00:01 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений", - сказал президент.

Напомним, патрульная полиция Киева рекомендует гражданам воздержаться от передвижения по городу и за его пределами в связи с пандемией коронавируса. Так, соответствующие рекомендации помогут обезопасить себя от распространения инфекции в столице и в Украине.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, подтверждена одна смерть.

Подчеркнем, представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан анонсировал, что в ближайшие дни Кабинет министров может принять другие решения по противодействию коронавирусу. Он призвал парламент быть готовым к созыву внеочередных заседаний.