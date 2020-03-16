Зеленський закликав посилити карантин по всій країні

Президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів посилити карантин по всій Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Зокрема, глава держави анонсував позачергове засідання уряду.

"Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду... Я закликаю Кабмін зробити наступне: перше - з 00:01 17 березня заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, ресторанам, кафе та іншим закладам харчування, розваг", - сказав президент.

Нагадаємо, патрульна поліція Києва рекомендує громадянам утриматися від пересування по місту і за його межами у зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, відповідні рекомендації допоможуть убезпечити себе від поширення інфекції у столиці і в Україні.

Як писало РБК-Україна, станом на сьогодні в Україні зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом, підтверджена одна смерть.

Підкреслимо, представник уряду у Верховній раді Василь Мокан анонсував, що найближчими днями Кабінет міністрів може прийняти інші рішення щодо протидії коронавірусу. Він закликав парламент бути готовим до скликання позачергових засідань.