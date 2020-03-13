Зеленский призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы

Президент Украины Владимир Зеленский из-за ситуации с коронавирусом призвал граждан Украины в течение трех дней вернуться домой. Об этом он заявил в видеообращении.

Так, Зеленский напомнил, что с 16 марта Украина закроет границу для иностранцев на две недели, а с 17 марта будет закрыто авиасообщение.

"Относительно других граждан Украины. Через трое суток мы закрываем авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто не успеют это сделать должны обратиться в украинские консульства. В общем взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены отдельными нерегулярными рейсами", - отметил он, призвав всех украинцев вернуться в следующие трое суток.

Напомним, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о закрытии границы на две недели из-за коронавируса.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, один из них - летальный. Сегодня во второй половине дня от коронавируса скончалась 71-летняя жительница Житомирской области, которая ранее вернулась из Польши.