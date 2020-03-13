Зеленський закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону

Президент України Володимир Зеленський через ситуацію з коронавірусом закликав громадян України протягом трьох днів повернутися додому. Про це він заявив у відеозверненні.

Так, Зеленський нагадав, що з 16 березня Україна закриє кордон для іноземців на два тижні, а з 17 березня буде закрито авіасполучення.

"Щодо інших громадян України. Через три доби ми закриваємо авіасполучення. За цей час ви повинні повернутись додому. Ті, хто не встигнуть це зробити мають звернутись в українські консульства. У спільній взаємодії з українськими авіакомпаніями вони будуть повернуті окремими нерегулярними рейсами", - зазначив він, закликавши всіх українців повернутись в наступні три доби.

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому було прийнято рішення про закриття кордону на два тижні через коронавірус.

Як писало РБК-Україна, станом на 13 березня в Україні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом, один з них - летальний. Сьогодні в другій половині дня від коронавірусу померла 71-річна жителька Житомирської області, яка раніше повернулася з Польщі.