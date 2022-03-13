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Зеленский призвал техно-гигантов полностью выйти с рынка России

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Воскресенье 13 марта 2022 20:44
Зеленский призвал техно-гигантов полностью выйти с рынка России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к технологическим компаниям Microsoft, Oracle, SAP. Призвал их полностью прекратить свою деятельность на территории Российской Федерации и не поддерживать кровавого агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин. Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну!",- пишет Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже сегодня Instagram стал недоступен для пользователей с Дальнего Востока России. Для других жителей страны-агрессора платформа станет заблокированной после полуночи в ночь с 13 на 14 марта.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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