UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский призвал страны срочно предоставить Украине тяжелое вооружение

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество предоставить Украине тяжелое вооружение и авиацию. В частности, тяжелую артиллерию, бронетехнику, системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Различные эксперты говорили, что Украина не продержится больше недели, если Россия вторгнется в Украину. Нам не только удалось остановить российскую армию - мы отбросили ее назад! Но наша война еще далека от завершения. Это был только первый раунд", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что руководитель Кремля Владимир Путин и его армия меняют свою стратегию - укрепляют свои силы, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь.

Президент также добавил, что Путин не остановится на Украине и его следующей целью является Европа, о чем открыто заявляют российские пропагандисты.

"Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен определенный список оружия. Я призываю граждан всего мира помочь донести до ваших правительств, администраций президентов и лидеров ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну", - заявил Зеленский.

По его словам. Украине срочно необходимы:

  • Артиллерийские орудия (калибр 155 мм) и боеприпасы;
  • Артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;
  • Реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американские M142 HIMARS;
  • БТРы (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.д.);
  • Танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);
  • Системы ПВО (С-300, БУК или аналогичные современные западные системы ПВО);
  • Боевые самолеты.

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией. Вооружи Украину сейчас, чтобы мы вместе смогли победить это зло", - подчеркнул президент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияПомощь Украине