Зеленський закликав країни терміново надати Україні важке озброєння

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту надати Україні важке озброєння та авіацію. Зокрема, важку артилерію, бронетехніку, системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Різні експерти говорили, що Україна не протримається більше ніж тиждень, якщо Росія вторгнеться в Україну. Нам не тільки вдалося зупинити російську армію - ми відкинули її назад! Але наша війна ще далека від завершення. Це був тільки перший раунд", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що керівник Кремля Володимир Путін і його армія змінюють свою стратегію - зміцнюють свої сили, щоб ще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включаючи Маріуполь.
Президент також додав, що Путін не зупиниться на Україні і його наступною метою є Європа, про що відкрито заявляють російські пропагандисти.
"Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен певний список зброї. Я закликаю громадян усього світу допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів і лідерів ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну", - заявив Зеленський.
За його словами. Україні терміново необхідні:
"Ми просимо весь світ об'єднатися і допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Озброй Україну зараз, щоб ми разом змогли перемогти це зло", - підкреслив президент.
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