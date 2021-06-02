Зеленский призвал США остановить "Северный поток-2": не давайте оружие врагу

Президент Владимир Зеленский заявил, что только США могут не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Глава государства призвал администрацию президента США не давать "оружие" России.
Об этом сообщил Офис президента.
Президент Украины отметил, что российский газопровод является оружием, которое сегодня Европа дает Кремлю в руки.
"Северный поток-2" - это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие РФ, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост - не давать оружие врагу", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что после запуска "Северного потока-2" Россия может отключить Украину от поставок газа, в результате чего украинский бюджет потеряет 3 млрд долларов в год.
"Нам нечем будет платить за украинскую армию", - сказал он.
Зеленский отметил, что вопрос "Северного потока-2" актуален накануне встречи президентов США и России, поэтому Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.
Напомним, американский сенатор Джин Шахин выразила надежду, что в этом году США введут новые санкции против "Северного потока-2". Она заявила, что российский газопровод угрожает Украине.
В то же время в компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод, уверены, что "Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции.