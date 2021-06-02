Зеленський закликав США зупинити "Північний потік-2": не давайте зброю ворогу

Президент України зазначив, що російський газопровід є зброєю, яку сьогодні Європа дає Кремлю до рук.

"Північний потік-2" - це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя РФ, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста - не давати зброю ворогу", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що після запуску "Північного потоку-2" Росія може відключити Україну від постачання газу, в результаті чого український бюджет втратить 3 млрд доларів на рік.

"Нам не буде чим платити за українську армію", - сказав він.

Зеленський зазначив, що питання "Північного потоку-2" є актуальним напередодні зустрічі президентів США та Росії, тому Україна готова надати американській стороні повну інформацію щодо цього питання.