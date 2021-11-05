Зеленский призвал Совет Европы помочь с освобождением пленных из России
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Стороны обсудили права человека на оккупированных территориях, а также освобождение украинских пленных из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Зеленский в ходе встречи призвал Совет Европы усилить свою роль в защите прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
"Уверен, что деятельность вашей организации в этом исключительно важном для нас направлении будет только усиливаться", - сказал он.
Глава государства также отметил, что Совет Европы должен был бы способствовать привлечению всех своих механизмов для освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.
Напомним, накануне генсек Совета Европы посетила административную границу с оккупированным Крымом.
Как писало РБК-Украина, Мария Пейчинович-Бурич находится с визитом в Украине по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.