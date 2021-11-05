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Зеленський закликав Раду Європи допомогти зі звільненням полонених з Росії

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 21:01
Зеленський закликав Раду Європи допомогти зі звільненням полонених з Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Сторони обговорили права людини на окупованих територіях, а також звільнення українських полонених з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський в ході зустрічі закликав Раду Європи посилити свою роль у захисті прав людини на окупованих територіях Донбасу та Криму.

"Упевнений, що діяльність вашої організації в цьому винятково важливому для нас напрямі тільки посилюватиметься", - сказав він.

Глава держави також зазначив, що Рада Європи мала б сприяти залученню всіх своїх механізмів для звільнення українців, які незаконно утримуються Російською Федерацією.

Нагадаємо, напередодні генсек Ради Європи відвідала адміністративну межу з окупованим Кримом.

Як писало РБК-Україна, Марія Пейчинович-Бурич перебуває з візитом в Україні на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

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