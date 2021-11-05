Зеленський закликав Раду Європи допомогти зі звільненням полонених з Росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Сторони обговорили права людини на окупованих територіях, а також звільнення українських полонених з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Зеленський в ході зустрічі закликав Раду Європи посилити свою роль у захисті прав людини на окупованих територіях Донбасу та Криму.

"Упевнений, що діяльність вашої організації в цьому винятково важливому для нас напрямі тільки посилюватиметься", - сказав він.

Глава держави також зазначив, що Рада Європи мала б сприяти залученню всіх своїх механізмів для звільнення українців, які незаконно утримуються Російською Федерацією.