Зеленский призвал сенаторов США сохранить санкционное давление на "Северный поток-2"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США. Во время разговора стороны затронули ряд важных вопросов, среди которых было и сохранение санкционного давления на "Северный поток-2"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время встречи Зеленский поблагодарил США за двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины и усилия, которые были приложены в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации.

Лидер Украины отметил, что Российская Федерация продолжает использовать поставки газа как оружие, в связи с чем необходимо сохранить санкционный давление на "Северный поток-2".

"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа как оружие. Санкционный давление на "Северный поток – 2" должен быть сохранен", - отметил Владимир Зеленский.

Стороны отметили важность договоренности по обновлению Хартии стратегического партнерства между странами и возобновлению работы Комиссии стратегического партнерства.

"Во время встречи также состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого", - отмечает пресс-служба.

Зеленский отметил о вызове для Украины из-за совместных учений ВС России и Белоруссии в рамках "Запад-2021".

"Отдельное внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины", - добавляет пресс-служба.

По словам президента, Украина рассчитывает на поддержку США относительно стремления стать членом НАТО.

Сенатор Линдси Грэм оценила сотрудничество Украины и США во время операции эвакуации из Афганистана.