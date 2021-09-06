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Зеленський закликав сенаторів США зберегти санкційний тиск на "Північний потік-2"

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 18:53
Зеленський закликав сенаторів США зберегти санкційний тиск на "Північний потік-2" Фото: Зеленський закликав сенаторів США зберегти санкційний тиск на "Північний потік-2" (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США. Під час розмови сторони порушили низку важливих питань, серед яких було й збереження санкційного тиску на "Північний потік-2"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував США за двопартійну та двопалатну підтримку України й зусилля, які були докладені у протидії агресії з боку Російської Федерації.

Лідер України наголосив на тому, що Російська Федерація продовжує використати постачання газу, як зброю, у зв’язку з чим необхідно зберегти санкційний тиск на "Північний потік-2".

"Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на "Північний потік – 2" має бути збережений", - зауважив Володимир Зеленський.

Сторони відзначили важливість домовленості щодо оновлення Хартії стратегічного партнерства між країнами й відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства.

"Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар'їнки та Золотого", - відзначає пресслужба.

Зеленський наголосив на виклику для України через спільні навчання ЗС Росії та Білорусії в рамках "Захід-2021".

"Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичних прагнень України", - додає пресслужба.

За словами президента, Україна розраховує на підтримку США щодо прагнення стати членом НАТО.

Сенатор Ліндсі Грем оцінила співпрацю України й США під час операції евакуації з Афганістану.

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