Зеленський закликав сенаторів США зберегти санкційний тиск на "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США. Під час розмови сторони порушили низку важливих питань, серед яких було й збереження санкційного тиску на "Північний потік-2"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував США за двопартійну та двопалатну підтримку України й зусилля, які були докладені у протидії агресії з боку Російської Федерації.

Лідер України наголосив на тому, що Російська Федерація продовжує використати постачання газу, як зброю, у зв’язку з чим необхідно зберегти санкційний тиск на "Північний потік-2".

"Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на "Північний потік – 2" має бути збережений", - зауважив Володимир Зеленський.

Сторони відзначили важливість домовленості щодо оновлення Хартії стратегічного партнерства між країнами й відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства.

"Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар'їнки та Золотого", - відзначає пресслужба.

Зеленський наголосив на виклику для України через спільні навчання ЗС Росії та Білорусії в рамках "Захід-2021".

"Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичних прагнень України", - додає пресслужба.

За словами президента, Україна розраховує на підтримку США щодо прагнення стати членом НАТО.

Сенатор Ліндсі Грем оцінила співпрацю України й США під час операції евакуації з Афганістану.