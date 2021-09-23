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Зеленский призвал ООН помочь освободить Джелялова и украинских пленных в РФ

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины призвал на Генассамблее ООН помочь освободить украинских пленных в России. Владимир Зеленский рассказал о незаконном задержании Наримана Джелялова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.

Президент отметил "цену борьбы за права" в оккупированном Крыму.

"В начале сентября в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов. Россия обвиняет его в попытке взорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права", - рассказал президент.

Зеленский также назвал число украинских узников.

"Я очень рассчитываю на поддержку каждого из вас в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и территории Российской Федерации", - заявил президент.

Ранее Зеленский встретился с президентом Турции Эрдоганом в США. Лидеры говорили об освобождении крымских политзаключенных.

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Владимир Зеленский