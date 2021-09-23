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Зеленський закликав ООН допомогти звільнити Джелялова та українських полонених у РФ

Автор: Артур Родивилов

Президент України закликав на Генасамблеї ООН допомогти звільнити українських полонених у Росії. Володимир Зеленський розповів про незаконне затримання Нарімана Джелялова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.

Президент відзначив "ціну боротьби за права" в окупованому Криму.

"На початку вересня в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов. Росія звинувачує його в спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова і боротьби за свої права", - розповів президент.

Зеленський також назвав кількість українських в'язнів.

"Я дуже розраховую на підтримку кожного з вас у питанні звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях і території Російської Федерації", - заявив президент.

Раніше Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом в США. Лідери говорили про звільнення кримських політв'язнів.

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Володимир Зеленський