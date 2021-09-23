Зеленський закликав ООН допомогти звільнити Джелялова та українських полонених у РФ

Президент України закликав на Генасамблеї ООН допомогти звільнити українських полонених у Росії. Володимир Зеленський розповів про незаконне затримання Нарімана Джелялова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.
Президент відзначив "ціну боротьби за права" в окупованому Криму.
"На початку вересня в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов. Росія звинувачує його в спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова і боротьби за свої права", - розповів президент.
Зеленський також назвав кількість українських в'язнів.
"Я дуже розраховую на підтримку кожного з вас у питанні звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях і території Російської Федерації", - заявив президент.
Раніше Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом в США. Лідери говорили про звільнення кримських політв'язнів.