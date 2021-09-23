Зеленский призвал ООН не бояться называть ситуацию в Крыму и на Донбассе оккупацией

Он отметил, что Киев благодарен, что пункты о ситуации на временно оккупированных территориях были включены в повестку дня Ассамблеи.

"Я благодарен всем государствам, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях, именно здесь, это очень важно, и многим другим, которые не стесняются, что Украина их друг, партнер, которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией. Не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога", - заявил Зеленский.