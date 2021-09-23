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Зеленский призвал ООН не бояться называть ситуацию в Крыму и на Донбассе оккупацией

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Нью-Йорк, Четверг 23 сентября 2021 01:36
Зеленский призвал ООН не бояться называть ситуацию в Крыму и на Донбассе оккупацией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины заявил, что вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычным явлением. Владимир Зеленский призвал ООН не бояться называть ситуацию на юго-востоке страны оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на Генассамблее ООН.

Он отметил, что Киев благодарен, что пункты о ситуации на временно оккупированных территориях были включены в повестку дня Ассамблеи.

"Я благодарен всем государствам, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях, именно здесь, это очень важно, и многим другим, которые не стесняются, что Украина их друг, партнер, которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией. Не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов. Если организация не отреагирует на эти факты, то "оживлять ее уже поздно".

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