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Зеленський закликав ООН не боятися називати ситуацію в Криму і на Донбасі окупацією

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Нью-Йорк, Четвер 23 вересня 2021 01:36
Зеленський закликав ООН не боятися називати ситуацію в Криму і на Донбасі окупацією Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент України заявив, що питання Криму і Донбасу не мають стати звичним явищем. Володимир Зеленський закликав ООН не боятися називати ситуацію на південному сході країни окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на Генасамблеї ООН.

Він зазначив, що Київ вдячний, що пункти про ситуацію на тимчасово окупованих територіях були включені до порядку денного Асамблеї.

"Я вдячний всім державам, які цього року згадали Україну у своїх виступах, саме тут, це дуже важливо, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їхній друг, партнер, які можуть назвати речі своїми іменами: окупацію назвати окупацією, а агресію назвати агресією. Не боячись, що хтось показово покине цей зал. Не треба цього робити, це майданчик діалогу", - заявив Зеленський.

Нагадавши, Зеленський закликав ООН відреагувати на проведення виборів до Держдуми РФ на території ОРДЛО і роздачу російських паспортів жителям окупованих районів. Якщо організація не відреагує на ці факти, то "оживляти її вже пізно".

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Володимир Зеленський
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