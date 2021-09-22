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Зеленский призвал НАТО увеличить присутствие в Черном море и помочь с пленными

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом противодействие российской агрессии в отношении Украины. Зеленский призвал расширить присутствие НАТО в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Зеленский попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, которых удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России", - рассказали в пресс-службе президента.

Кроме того, глава государства призвал НАТО увеличить присутствие флотов стран альянса в Черном море и отметил необходимость большего взаимодействия государств Черноморского побережья.

"Зеленский отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действий с Альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений", - добавили в Офисе президента.

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Владимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТО