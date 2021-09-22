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Зеленський закликав НАТО збільшити присутність в Чорному морі та допомогти з полоненими

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом протидію російській агресії щодо України. Зеленський закликав розширити присутність НАТО у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Зеленський попросив Столтенберга сприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії", - розповіли у прес-службі президента.

Крім того, глава держави закликав НАТО збільшити присутність флотів країн альянсу у Чорному морі та наголосив на необхідності більшої взаємодії держав Чорноморського узбережжя.

"Зеленський зазначив, що Україна готова активно долучатися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань", - додали в Офісі президента.

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Володимир ЗеленськийЄнс СтолтенбергНАТО