Зеленський закликав НАТО збільшити присутність в Чорному морі та допомогти з полоненими

Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом протидію російській агресії щодо України. Зеленський закликав розширити присутність НАТО у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Зеленський попросив Столтенберга сприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії", - розповіли у прес-службі президента.

Крім того, глава держави закликав НАТО збільшити присутність флотів країн альянсу у Чорному морі та наголосив на необхідності більшої взаємодії держав Чорноморського узбережжя.

"Зеленський зазначив, що Україна готова активно долучатися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань", - додали в Офісі президента.