Зеленский призвал МВФ ускорить предоставление финансовой помощи Украине

МВФ необходимо ускорить финансовую помощь, которую фонд предоставляет Украине.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, передает РБК-Украина.
"Ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов США. МВФ необходимо ускорить оказание поддержки нашему государству", - заявил Зеленский.
При этом он также отметил важность финансовой поддержки Украины со стороны государств-партнеров, в частности США, Канады, Японии и стран Европейского союза.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 мая провел телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Одной из основных тем стала поддержка экономики страны.
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