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Зеленский призвал мировые компании оборвать связи с РФ: перестаньте спонсировать варваров

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи. Он призвал не только государства, но и мировые компании разорвать все связи с Россией, прежде всего в области нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время видеообращения.

"Россия еще не чувствует, что нужно остановиться. Это значит, что нужно сделать еще больше и не только на государственном уровне. Нужно полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой, нужно ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти. Нужно чтобы мировые компании перестали быть спонсорами этого варварского государства", - призвал Зеленский.

Напомним, вчера стало известно, что у президента Украины Владимира Зеленского наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.

Напомним, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны ЕС готовят шестой пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Ожидается, что он будет включать "нефтяную опцию".

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияЮжная КореяВойна России против Украины