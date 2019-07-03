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Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в Україну

Новини » Політика    03.07.2019 - 19:17
Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в Україну
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Також Зеленський запропонував канадському бізнесу створити спеціальний інвестиційний фонд

Президент України Володимир Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в Україні і запропонував створити спеціальний інвестиційний фонд. Про це сказав Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу з Economic Club of Canada в Торонто, передає прес-служба глави держави.

Він заявив, що Україна перспективна країна з великим потенціалом зростання. Він запропонував створити спеціальний інвестфонд для спільного інвестування канадців українського походження в проекти в Україні.

"Інвестуйте в Україну! Чому? Тому що ми - одна з найперспективніших країн з великим потенціалом зростання... Як президент України можу гарантувати повну підтримку реалізації такого проекту і захист інвестицій. Для цього створюється окрема команда", - сказав Зеленський.

Він додав, що головні завдання нового керівництва Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної податкової та митної служб - подолати контрабанду і корупцію, припинити тиск на "білий" бізнес. Крім того, за його словами, потенціал надходжень до державного бюджету України в результаті припинення контрабанди, подолання корупції, виведення економіки з тіні попередньо оцінюється майже в 10 млрд доларів на рік.

Зеленський також назвав ІТ, виробництво "зеленої" енергії і видобуток корисних копалин галузями, які можуть зацікавити інвесторів.

Зазначимо, що канадська компанія Brookfield вже інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво ІТ-центру у Львові.

Зеленського підкреслив, що особливою темою є відновлення Донбасу, тому проекти з інвестування в регіон будуть розглядатися в першу чергу.

Президент також запропонував створити спеціальний інвестфонд для спільного інвестування канадців українського походження в проекти в Україні.

Нагадаємо, Україна і Канада будуть працювати над розширенням дії двосторонньої Угоди про вільну торгівлі на сферу послуг і інвестицій.

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