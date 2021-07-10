ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский призвал Кабмин восстановить справедливость в выплате пенсий военным

Новина українською →
Киев, Суббота 10 июля 2021 17:10
Зеленский призвал Кабмин восстановить справедливость в выплате пенсий военным Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству принять меры для восстановления справедливости в выплате пенсий военным пенсионерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. Вследствие этого образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами", - говорится на сайте.

Для решения вопроса по инициативе Зеленского Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, которые находятся на пенсии.

Соответствующее постановление Кабинет министров Украины примет на следующем заседании.

"Это решение призвано уменьшить имеющиеся диспропорции. В частности предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривен", - цитирует президента пресс-служба.

Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших работоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.

Зеленский отметил, что у государства есть ресурс для исправления несправедливостей и увеличения социальных стандартов.

"Несмотря на негативное влияние коронакризиса, благодаря борьбе со схемами и эффективной работе по наполнению бюджета фиксируется перевыполнение госбюджета по доходам. Поэтому появившийся ресурс будет направляться в первую очередь на поддержку украинцев и на исправление тех несправедливостей в социальной политике, которые мы унаследовали от предыдущей власти. В частности, будет преодолена диспропорция в пенсионных выплатах для военных", - резюмируют на сайте ОП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Пенсии
NEWS
В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело
В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире