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Зеленський закликав Кабмін відновити справедливість у виплаті пенсій військовим

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Київ, Субота 10 липня 2021 17:10
Зеленський закликав Кабмін відновити справедливість у виплаті пенсій військовим Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду вжити заходів для відновлення справедливості у виплаті пенсій військовим пенсіонерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"Через недосконалі зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами", - йдеться на сайті.

Задля вирішення питання з ініціативи Зеленського Міністерство соціальної політики розробило рішення про підвищення виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії.

Відповідну постанову Кабінет міністрів України ухвалить на наступному засіданні.

"Це рішення покликане зменшити наявні диспропорції. Зокрема передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень", - цитує президента прес-служба.

Також будуть підвищені й виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже у 700 гривень.

Зеленський наголосив, що у держави є ресурс для виправлення несправедливостей та збільшення соціальних стандартів.

"Попри негативний вплив коронакризи, завдяки боротьбі зі схемами та ефективній роботі з наповнення бюджету фіксується перевиконання держбюджету за доходами. Тож ресурс, що з'явився, буде направлятися передусім на підтримку українців та на виправлення тих несправедливостей у соціальній політиці, які ми успадкували від попередньої влади. Зокрема, буде подолана диспропорція у пенсійних виплатах для військових", - резюмується на сайті ОП.

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