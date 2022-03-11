Зеленский призвал готовиться к посевной. И на оккупированных территориях

Несмотря на войну России против Украины по всей стране должны готовиться к полноценной посевной кампании. В том числе на тех территории, которые пока контролируют российские войска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
"На всей нашей земли, чтобы там ни было, мы должны этой весной сделать полноценную посевную кампанию. Конечно, на столько, на сколько это возможно. Все зависит от людей и от ситуации, потому что это про жизнь, жизнь важнее… Я повторяю, когда защищаем свободы, должны быть все как полноценная армия. Делать на своем месте все, чтобы получить результат, на который мы все заслуживаем", - отметил он.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина уже прошла переломный момент в войне против России.
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