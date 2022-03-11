Зеленський закликав готуватися до посівної. І на окупованих територіях

Незважаючи на війну Росії проти України по всій країні повинні готуватися до повноцінної посівної кампанії. У тому числі на тих території, які поки контролюють російські війська.

"На всій нашій землі, щоб там не було, ми повинні Цієї весни зробити повноцінну посівну кампанію. Звичайно, на стільки, на скільки це можливо. Все залежить від людей і від ситуації, тому що це про життя, життя важливіше... я повторюю, коли захищаємо свободи, повинні бути всі як повноцінна армія. Робити на своєму місці все, щоб отримати результат, на який ми всі заслуговуємо", - зазначив він.