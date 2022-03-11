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Зеленський закликав готуватися до посівної. І на окупованих територіях

Автор: Юлія Бойко

Незважаючи на війну Росії проти України по всій країні повинні готуватися до повноцінної посівної кампанії. У тому числі на тих території, які поки контролюють російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"На всій нашій землі, щоб там не було, ми повинні Цієї весни зробити повноцінну посівну кампанію. Звичайно, на стільки, на скільки це можливо. Все залежить від людей і від ситуації, тому що це про життя, життя важливіше... я повторюю, коли захищаємо свободи, повинні бути всі як повноцінна армія. Робити на своєму місці все, щоб отримати результат, на який ми всі заслуговуємо", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна вже пройшла переломний момент у війні проти Росії.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України