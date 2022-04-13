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Зеленский призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Обратился к парламенту и народу Эстонии. Поблагодарил за помощь, оказанную Украине, в том числе и оружие. Также призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления Украины после войны", - отметил глава государства.

Зеленский также рассказал о сотрудничестве с Эстонией в области цифровизации. Он подчеркнул, что после войны это может стать еще более масштабным проектом для восстановления государственных и бизнес цифровых систем, киберзащиты, и восстановления соответствующих образовательных учреждений.

Напомним, Зеленский обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером его результаты личной встречи с Путиным.

Ранее Зеленский потребовал конкретных сроков отказа Литвы от российского газа и нефти.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины