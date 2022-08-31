Зеленский призвал ЕС запретить трансляции российских телеканалов

Глава государства отметил, что машина пропаганды России угрожает ЕС, поскольку она нацелена не только против Украины, а против всех демократических ценностей. Зеленский призвал запретить российские государственные СМИ в Европе.

"Мы должны сделать еще один шаг для создания базы ценностей. Российская машина пропаганды до сих пор действует в Европе и российское телевидение все еще доступно для европейских зрителей. Они пытаются дискредитировать европейскую демократию. Вы должны защититься от российской пропаганды. Ни один российских государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", - отметил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина и Европа должны объединиться, чтобы наказать военных преступников и тех, кто пытал и депортировал украинцев. Для этого необходимо создать специальный трибунал.

"Окончательно должна быть реакция на всю ту тиранию, что принесла в Европу Россия. И я надеюсь, что вы это сделаете, поддержите идею создания специального трибунала для наказания преступлений и агрессии, совершенной теми, кто развязал войну против Украины", - добавил Зеленский.