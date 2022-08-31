UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский призвал ЕС запретить трансляции российских телеканалов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз должен усилить борьбу с российской пропагандой. Для этого необходимо запретить трансляцию всех государственных телеканалов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время "Форума 2000", который проходит в Праге.

Глава государства отметил, что машина пропаганды России угрожает ЕС, поскольку она нацелена не только против Украины, а против всех демократических ценностей. Зеленский призвал запретить российские государственные СМИ в Европе.

"Мы должны сделать еще один шаг для создания базы ценностей. Российская машина пропаганды до сих пор действует в Европе и российское телевидение все еще доступно для европейских зрителей. Они пытаются дискредитировать европейскую демократию. Вы должны защититься от российской пропаганды. Ни один российских государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", - отметил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина и Европа должны объединиться, чтобы наказать военных преступников и тех, кто пытал и депортировал украинцев. Для этого необходимо создать специальный трибунал.

"Окончательно должна быть реакция на всю ту тиранию, что принесла в Европу Россия. И я надеюсь, что вы это сделаете, поддержите идею создания специального трибунала для наказания преступлений и агрессии, совершенной теми, кто развязал войну против Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил сделать Украину гарантом газовой безопасности ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийпропагандистЕвросоюз