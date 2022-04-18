Зеленський закликав ЄС підняти для Росії ціну агресії проти України
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою закликав підняти для Росії ціну розв'язаної Москвою війни. Глава держави додав, що для цього необхідно посилити санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"Продовжив діалог з президентом Литви Гітанасом Науседою", - написав Зеленський.
Він додав, що в ході бесіди повідомив своєму литовському колезі про ситуацію на фронті і героїчну оборону Маріуполя. Глава держави також подякував Науседу за підтримку України.
"Очікуємо її (підтримки - ред.) збільшення в ЄС. Потрібно максимально підняти ціну агресії для Росії, посилити санкції", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, раніше у ЄС заявили про підготовку нового пакету санкцій проти Росії. Очікується, що обмеження вдарять по російському енергетичному і банківському сектору.
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