Президент України Володимир Зеленський закликав не допустити масштабної війни. На його думку, для цього громадяни України і весь цивілізований світ повинні продемонструвати особливу єдність.

Він зазначив, що в роки Другої світової війни Україна втратила багато своїх громадян у нацистських таборах, в'язницях і каторжних роботах, і про всіх них країна пам'ятає.

"В роки Другої світової війни в нацистських таборах, в'язницях, на каторжних роботах Україна втратила багато своїх синів і дочок. Ми пам'ятаємо про них усіх. У нинішні непрості і тривожні часи українці і весь цивілізований світ повинні продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни і навіть можливості повторення подібних жахів", - заявив він.