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Зеленский призвал Албанию закрыть порты для РФ и ограничить въезд туристов-россиян

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к Народному собранию Албании, в котором попросил, в частности, ограничить въезд граждан РФ и вход российских кораблей в местные порты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Глава государства поблагодарил власти и народ Албании за поддержку Украины в войне. Он упомянул об оборонной помощи тамошнего правительства, введении санкций против РФ и приеме беженцев.

"Я прошу вас закрыть порты для российских судов и ограничить приезд российских туристов, потому что вы никогда не можете знать, кто приехал к вам. Может убийцы, которые были в Буче, а может палачи Мариуполя, а может кто-то из тех, кто уже работает на подрыв и вашего государства", – заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил Албанию за плодотворное сотрудничество в рамках ООН. Он также надеется на совместные усилия по лишению РФ финансирования в рамках международных организаций.

К слову, президент Зеленский призвал ЕС полностью отказаться от торговли с Россией.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаАлбанияТуризмВойна России против Украины